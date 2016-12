Roma, Florenzi dimesso: "Non sono insostituibile"

E' iniziato il percorso riabilitativo di Alessandro Florenzi. A tre giorni dall'intervento per la ricostruzione del crociato del ginocchio sinistro il giocatore ha lasciato Villa Stuart. Poche parole e un po' meno ottimismo su un ritorno lampo. "Tornare in 100 giorni? Non lo so, vediamo." Spalletti ha già fatto sapere di considerarlo insostituibile ma il centrocampista azzurro fa il modesto e replica: "Ma no, ci sono tanti altri giocatori bravi".