Roma, Florenzi avvisa la Juve: "Per lo scudetto sputeremo sangue"

17:26 - Fresco di rinnovo fino al 2019, Alessandro Florenzi è pronto a ributtarsi nel campionato e lancia un chiaro messaggio alla Juventus. "Ci siamo messi in testa di conquistare lo scudetto e sputeremo sangue fino all'ultima giornata per riuscirci - ha detto il centrocampista giallorosso ai microfoni di Sky - Dovremo cercare sempre di fare la Roma, se lo faremo gli altri hanno poche chance. Se non ce la faremo sarà una grande delusione".

Affamato di punti e galvanizzato dal fresco rinnovo del contratto, Alessandro Florenzi è bello carico in vista della ripresa del campionato. La rincorsa alla Juve dei giallorossi riparte da Udine. "La differenza con la Juve sta in quei 3 punti che adesso ci separano, però sappiamo che è una partita, e una partita la possono sbagliare loro come noi - ha spiegato l'esterno -. Dovremo stare attenti in ogni minuto di ogni gara e cercare sempre di fare la Roma, se lo faremo gli altri hanno poche chance".



"Allegri ha detto che se non vinciamo lo scudetto sarebbe un mezzo fallimento per noi? No, però sicuramente sarebbe una delusione forte perché comunque di crediamo e lo vogliamo fortemente per noi, per la città e per i tifosi".



Grande felicità per il rinnovo del contratto: "Significa legarmi a una società che mi ha dato sempre fiducia e che ho ripagato con le prestazioni in campo, sono veramente molto soddisfatto di questo contratto - ha dichiarato il giallorosso -. Era una cosa che volevo fortemente, per fortuna lo voleva anche la Roma, ci siamo venuti un po' incontro e quindi saremo insieme per altri anni".