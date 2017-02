Roma, Florenzi a rischio operazione

Il ginocchio fa male e non si è sgonfiato. E che la possibiità di un nuovo intervento al ginocchio per Florenzi sia concreta l'ha ammesso anche Luciano Spalletti nella conferenza di stampa di Villarreal. 'Il Tempo' si spinge anche oltre ipotizzando che il centrocampista possa essere operato anche domani quando verrà visitato dal professor Mariani. In questo caso stagione finita e tempi di recupero più lunghi, di almeno sei mesi.

Secondo il quotidiano romano la prima risonanza magnetica effettuata martedì avrebbe mostrato una nuova lesione del crociato, che si sarebbe distaccato dall’osso su cui era stato impiantato come da prassi. L’ortopedico sarebbe così intenzionato ad aprire il ginocchio di Florenzi per un’artroscopia e decidere sul momento se e come intervenire. Col rischio di dover toccare anche il destro: nell’operazione di ottobre fu usata una sezione del tendine rotuleo per la ricostruzione del legamento. Mariani avrebbe due strade: utilizzare un frammento del muscolo semitendinoso sinistro oppure ricavarlo dal rotuleo del ginocchio destro.



Florenzi si è fatto male da solo: mentre tentava un velo durante un allenamento con la Primavera è arrivata la torsione innaturale del ginocchio. Difficile dire se qualcuno abbia sbagliato nel suo caso, il piano di recupero stava proseguendo senza intoppi secondo i protocolli ormai collaudati. La casualità potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale, riportando l'orologio indietro di quattro mesi.