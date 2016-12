Roma-Feyenoord, olandesi devastano Piazza di Spagna: nuovi fermi

20:12 - Dopo la notte di violenze a Campo de' Fiori, conclusa con 33 fermi (tutti olandesi) di cui 23 arresti, la follia ultrà prosegue anche questo pomeriggio. I tifosi del Feyenoord stanno continuando a mettere a ferro e fuoco il centro storico di Roma, dove è stata devastata Piazza di Spagna. Si sono registrati ancora scontri con la polizia, con lanci di fumogeni e cariche. Contusi degli agenti, eseguiti nuovi fermi.

20:02 MARINO: "CHI ROMPE PAGA"

"Ho detto all'ambasciata olandese 'chi rompe paga'. Ho sentito anche il nostro ministro degli Esteri. Al vice ambasciatore olandese ho detto di strappare in faccia i passaporti a questi vandali e lasciarli a casa, perche' a Roma non sono piu' graditi". Lo ha detto il sindaco di Roma Ignazio Marino.



20:01 APPELLO DI MARINO AI ROMANISTI

"Faccio un appello ai tifosi romani: dimostrino di essere diversi da questi barbari e non si facciano coinvolgere dalla violenza". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna.



19:45 INIZIATI I LAVORI DI PULIZIA

"Abbiamo transennato tutta l'area della Barcaccia e 'spento' la fontana. Gli operai stanno iniziando a pulirla dai tanti rifiuti di cui è coperta e a svuotarla. Poi verranno verificati i danni da un punto di vista scientifico". Lo riferisce l'assessore ai Lavori Pubblici di Roma Maurizio Pucci, in piazza di Spagna per sovrintendere all'intervento.



19:41 MARINO: "SICUREZZA? CAPIREMO CHI E' IL RESPONSABILE"

"Domani faremo il bilancio per capire di chi sia la responsabilita' nel non sapere mantenere e garantire la sicurezza della Capitale d'Italia". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna. E a chi gli chiedeva se fosse preoccupato di nuovi scontri al termine della partita di oggi il primo cittadino risponde: "Mi auguro che le forze dell'ordine, la Prefettura e la Questura mettano in atto tutte le misure possibili per garantire la sicurezza ed evitare contatti tra le tifoserie".



19:29 MARINO: "STRACCIAMO I LORO PASSAPORTI"

"Ho sentito il vice ambasciatore dell'Olanda a cui ho detto che il mio suggerimento e' di stracciare in faccia a questi tifosi il passaporto. In questa citta' non sono ospiti graditi". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna. "Ho chiamato il ministro degli Esteri per capire come possiamo agire nei confronti di chi ha pensato di venire qui nel nostro Paese e distruggere oggetti e spaventare persone", ha aggiunto.



19:28 GLI OLANDESI DANNEGGIANO ANCHE I BUS PER LO STADIO

"Nell'ambito dei tafferugli che si sono generati per la partita Roma-Feyenoord, i comportamenti violenti di alcuni tifosi hanno provocato danneggiamenti a 15 delle 26 vetture di superficie che Atac ha messo a disposizione, seguendo le indicazioni della Questura, per il trasporto dei tifosi del Feyenoord dal punto di raccolta di Villa Borghese, Piazza delle Canestre, fino allo stadio. Il bilancio e' ancora provvisorio". Lo comunica in una nota l'Atac.



19:12 MARINO: "SICUREZZA? FALLE GRANDI E INTOLLERABILI"

"La gestione della sicurezza ha falle grandi e intollerabili, ieri ci sono stati altri episodi di violenza, stamani prefettura e questura hanno assicurato che era tutto sotto controllo, abbiamo visto cosa e' successo". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino a Sky Tg24.



19:09 L'OLANDA: "COLPEVOLI DA PUNIRE, L'ITALIA CONTI SU DI NOI"

"Il calcio deve essere una festa dove non c'e' posto per la violenza. Le autorita' italiane possono contare sulla completa collaborazione e l'impegno dell'Olanda per far si' che i colpevoli vengano puniti". Cosi' l'ambasciata olandese, dopo gli scontri a Roma, con una nota concordata con il ministero degli Esteri olandese.



18:59 MARINO: "PERCHE' BARCACCIA NON PROTETTA?"

"Domani faremo degli approfondimenti ma mi chiedo come mai alle forze dell'ordine, almeno da quanto visto dalle foto, non sia stato dato l'ordine di proteggere la Barcaccia". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna.



18:56 MARINO: "CAPITALE MESSA A FERRO E FUOCO" "Sono fortemente indignato, arrabbiato. Non e' assolutamente accettabile che un gruppo di tifosi, tra l'altro annunciando la loro violenza con gli episodi di ieri sera, oggi possa mettere a ferro e fuoco il centro della Capitale costringendo turisti e romani ad allontanarsi e i negozi a chiudere arrivando a danneggiare un monumento appena restaurato di 400 anni come la Barcaccia". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna.



18:42 TIFOSI OLANDESI UBRIACHI A VILLA BORGHESE: TENSIONE CON LA POLIZIA

Gli ultimi pullman stanno arrivando a villa Borghese per portare i tifosi del Feyenoord da piazzale delle Canestre allo stadio Olimpico. La villa e' presidiata da forze dell'ordine in tenuta antisommossa, da mezzi blindati e da un elicottero che sorvola l'area. Urla e spintoni all'arrivo dei pullman con gli agenti che contengono i tifosi, ubriachi, facendoli salire all'interno. Per terra un tappeto di bottiglie di birra e vetri rotti.



18:37 COMMISSARIO EUROPEO ALLO SPORT: "NON C'E' SPAZIO PER LA VIOLENZA NELLO SPORT"

"Non c'e' spazio per la violenza nello sport, ne' dentro, ne' fuori lo stadio". E' il commento su twitter del Commissario europeo allo Sport, l'ungherese Tibor Navracsics, sui gravi incidenti provocati dagli hooligan del Feyenoord nel centro di Roma.



18:31 OLANDA, PORTAVOCE AMBASCIATA: "UNA VERGOGNA, STO CON LA POLIZIA"

Per fortuna i danni alla Barcaccia sono lievi, "qualche bottiglia e' arrivata sul margine, si e' staccata solo qualche scheggia", ma resta la "vergogna". Il portavoce dell'ambasciata olandese Aart Heering commenta cosi' quanto accaduto a piazza di Spagna, con i tifosi del Feyenoord che hanno danneggiato la Barcaccia. "Io sto con la polizia", ripete.



18:09 MARINO: "SONO INFURIATO, E' INAMMISSIBILE"

"Sono seriamente infuriato. E' inammissibile quello che sta accadendo. Mi sono sentito diverse volte con il Prefetto e abbiamo mandato i tecnici a verificare i danni alla Barcaccia". Cosi' il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando le devastazioni compiute dai tifosi del Feyenoord a piazza di Spagna.



18:07 IPOTESI DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO AL FEYENOORD

Una richiesta di risarcimento danni alla societa' calcistica Feyenoord. E' l'ipotesi sulla quale stanno lavorando gli uffici del Campidoglio anche dopo i danni accertati alla Barcaccia. L'assunto dal quale si parte e' che alcuni tifosi, veri e propri hooligans, non avrebbero dovuto raggiungere Roma e dovevano essere controllati dal club. Marino ha infatti espresso il suo "disappunto per quanto accaduto, soprattutto per il modo in cui e' stato gestito l'arrivo in citta' di migliaia di tifosi tra cui, evidentemente, molti violenti: una gestione che ha provocato un tale allarme e gravi danni, da far prefigurare precise responsabilita'".



17:57 L'UEFA: "INCHIESTA APERTA IN CASO DI INCIDENTI NEI PRESSI DELLO STADIO"

L'Uefa vigilera' la situazione dentro e fuori lo Stadio Olimpico stasera nel match tra Roma e Feyenoord e "ovviamente, in caso di incidenti durante la gara o nei pressi dello stadio, un'inchiesta verrebbe aperta". Questa la puntualizzazione del servizio stampa del massimo organo calcistico europeo dopo gli incidenti scoppiati nel centro di Roma tra i tifosi biancorossi e le forse dell'ordine. Nello specifico, l'Uefa non commenta gli incidenti provocati dai tifosi del Feyenoord in quanto ''al di fuori dalla giurisdizione dell'Uefa''.



17:56 CONDANNATI ALTRI 11 TIFOSI OLANDESI

Dopo le 8 di questa mattina, altre 11 condanne sono state disposte per direttissima a carico di tifosi del Feyenoord protagonisti ieri sera di violenti scontri in piazza Campo de' Fiori. Per sei imputati i giudici della Decima sezione penale del Tribunale capitolino hanno inflitto una condanna ad otto mesi mentre per altri tre, che avrebbero resistito con violenza agli arresti colpendo gli agenti in servizio, sono stati condannati ad un anno e quattro mesi di carcere. Altri due tifosi olandesi hanno patteggiato una pena che e' stata convertita in una multa pecuniaria di 40 mila euro. I giudici hanno disposto per tutti il Daspo e il divieto di dimora a Roma.



17:54 PRIMO BILANCIO: FERITI 10 AGENTI E 3 TIFOSI

Sono una decina le persone medicate dal 118 in seguito agli scontri avvenuti a piazza di Spagna tra supporter del Feyenoord e forze dell'ordine. Secondo quanto si e' appreso da fonti di polizia, si contano finora dieci agenti e tre tifosi.



17:52 PRIMI TIFOSI DEL FEYENOORD ALL'OLIMPICO

A poco piu' di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Feyenoord l'Olimpico e' ancora praticamente deserto. L'unico settore quasi pieno e' quello dei Distini Nord riservato alla tifoseria olandese. I sostenitori ospiti, che stanno via via riempiendo lo 'spicchio' dello stadio, sono controllati a distanza da due cordoni di steward e al momento non stanno causando alcun problema.



17:51 ZINGARETTI: "ORA PENE ESEMPLARI"

"Uno sfregio a Roma ad opera di incivili. Ora pene esemplari e nessuna indulgenza. Solidarieta' alle Forze dell'Ordine". Lo afferma in un tweet il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, parlando dei tifosi olandesi nella capitale



17:21 NUOVA TENSIONE AL PINCIO

Tensione al Pincio, nel centro di Roma, dove centinaia di tifosi del Feyenoord sono in attesa di salire sugli autobus che li porteranno allo stadio Olimpico. Decine di agenti di polizia li controllano e ci sono stati contatti con i più scalmanati degli hooligans.



17:16 STACCATO FRAMMMENTO DELLA BARCACCIA Un frammento della Barcaccia, ha indicato un vigile urbano, è stato divelto dai tifosi del Feyenoord ed è visibile in fondo all'acqua tra bottiglie di vetro e cartoni di birra.



17:10 TIFOSI FEYENOORD VICINO TERRAZZA PINCIO

Dopo le cariche della polizia in piazza di Spagna, a Roma, centinaia di tifosi del Feyenoord sono riuniti in piazzale delle Canestre, vicino alla Terrazza del Pincio.



17:02 MARINO: "ROMA DEVASTATA, MA NON FINISCE QUI" "Roma devastata e ferita. In contatto con Prefetto, Questore e Ambasciatore d'Olanda. Non finisce qui". Lo scrive su twitter il sindaco di Roma Ignazio Marino



16:55 NEGOZIANTI: "BARCACCIA COME ORINATOIO" Nella celebre fontana di Barcaccia galleggia anche della frutta e residui di cibo. "Dopo avere usato la fontana come una pattumiera tanti tifosi hanno pensato bene di usare l'ingresso della metro di Piazza di Spagna come un orinatoio", lamentano dei negozianti.



16: 47 PIAZZA DI SPAGNA, NEGOZI CHIUSI

Molti negozi sono stati costretti a chiudere nei momenti di tensione e le cariche tra i tifosi del Feyenoord e le forze dell'ordine in piazza di Spagna. "Abbiamo paura - il grido di allarme di un negoziante - è stata una guerriglia, qui manca la sicurezza".



16:35 PIAZZA DI SPAGNA, ALTRI FERMI

Piazza di Spagna Sembra un campo di battaglia: bottiglie rotte, fumogeni, buste, bicchieri di plastica. Alcuni motorini sono stati danneggiati e scaraventati in terra. Alcuni agenti sono rimasti feriti. Diversi tifosi sono stati fermati.



16:24 LACRIMOGENI E CARICHE

I nuovi momenti di tensione dopo quelli di ieri sera si sono verificati a Piazza di Spagna. I tifosi hanno lanciato oggetti e fumogeni contro gli agenti che poi li hanno dispersi caricandoli.



16:15 PIAZZA DI SPAGNA DEVASTATA

Una vera e propria invasione di hooligan del Feyenoord che non ha risparmiato neanche i monumenti piuù celebri di Roma, come la Barcaccia. La fontana di piazza di Spagna è stata letteralmente presa d'assalto dai tifosi che hanno circondato il bacino in marmo, di recente restaurato, accendendo anche fumogeni colorati.



16:13 ADESIVO SHOCK: LUPA DECAPITATA

La lupa di Roma decapitata e Romolo e Remo bebe' uccisi sotto di lei, con un 'barbaro' armato di spada accanto. E' l'adesivo choc degli hooligans del Feyenoord pubblicato su un account Twitter.



15:24 AMBASCIATA OLANDESE: "BIRRE PIU' LEGGERE IN MATCH A RISCHIO"

"Stasera? Speriamo vada meglio, ma abbiamo visto che le autorità italiane hanno la situazione sotto controllo e ci fidiamo del loro lavoro. Il fenomeno della violenza legata allo sport in Olanda esiste, le autorità conoscono le tifoserie più agitate. Uno stratagemma messo in atto dal Governo ultimamente è quello, in accordo con i gestori di bar, di mettere di nascosto in vendita, nei giorni delle partite a rischio, una birra più leggera con bassissima gradazione alcolica. E’ uno stratagemma sperimentato anche all’Oktober Fest di Monaco di Baviera, che serve a prevenire in parte il problema". Lo riferisce Aart Heering, addetto stampa dell'Ambasciata Olandese in Italia, che ha parlato della trasferta dei tifosi del Feyenoord ai microfoni di Radio Roma Capitale, all'indomani dei momenti di tensione ieri nel centro della Capitale.



14: 47 PROCESSATI I PRIMI 8 TIFOSI OLANDESI

sono stati processati i primi otto tifosi olandesi del Feyenoord arrestati dalla polizia per i disordini di ieri sera nel centro di Roma. Secondo quanto si è appreso sono stati condannati a sei mesi, convertiti in 45.000 euro di multa a testa. Per gli otto supporter è stato inoltre deciso il divieto di dimora nella città di Roma. Tutti giovani tra i 20 e i 28 anni, sono comparsi in aula con evidenti ecchimosi in volto e alla testa. Nelle prossime ore verranno scortati all'aeroporto di Fiumicino.



