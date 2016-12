Roma, faccia a faccia Garcia-Sabatini: De Rossi out col City

12:51 - La Roma è entrata nella settimana più importante dell'anno nella maniera sbagliata e a perdere il controllo, a partire dalla lettura del match contro il Sassuolo, sembra essere stato proprio Rudi Garcia. Contro i neroverdi ha sbagliato prima, durante e dopo e il clima a Trigoria è piuttosto elettrico. Il tecnico e Garcia hanno avuto un faccia a faccia di un'ora e mezza per fare il punto sul futuro. Intanto in Champions De Rossi starà fuori.

Che la tensione sia al di sopra della routine è normale, col Manchester City la Roma non può sbagliare per non vanificare quanto di buono fatto in Champions fino al 93' della partita di Mosca. Bisogna vincere senza affidarsi a quello 0-0 che porterebbe la qualificazione in dote ma difficilissimo da mantenere. Ma se gli inglesi arriveranno all'Olimpico privi di due uomini-chiave come Yaya Touré e Aguero, in casa Roma c'è da ritrovare serenità. Il gruppo non ha capito la scelta di snobbare il Sassuolo e la lunga chiacchierata tra Garcia e Sabatini a Trigoria è servita per fare il punto sul momento della squadra e per progettare il futuro anche in sede di mercato. Le condizioni psicofisiche di qualche elemento non sono al top, in più per gennaio Garcia ha chiesto qualche innesto di giocatori pronti.

Il tilt che ha colpito il tecnico francese è costato due punti importanti in campionato con la scelta di affidarsi a Strootman (in ritardo) e De Rossi che non è stata ben compresa dalla società. Proprio la situazione extracalcistica del centrocampista italiano potrebbe costargli il posto contro il City. Daniele non è tranquillo e l'esclusione di Keita contro il Sassuolo indica che il maliano sarà della partita contro gli inglesi. Con ogni probabilità quindi a lasciargli il posto sarà De Rossi in modo da formare il terzetto Nainggolan, Keita, Pjanic.