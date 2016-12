13 gennaio 2016 Roma, esonerato Garcia: Spalletti nuovo allenatore Giovedì la firma, sabato la presentazione ufficiale: contratto di un anno e mezzo

E' finita l'avventura di Rudi Garcia sulla panchina della Roma, dove tra poco tornerà a sedersi Luciano Spalletti. In attesa dell'ufficialità dell'ingaggio dell'ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo, il presidente James Pallotta ha esonerato il francese: "Lo ringrazio". Intanto Spalletti è a Miami proprio per parlare con Pallotta e firmare un contratto di un anno e mezzo. Il suo arrivo a Roma è previsto per giovedì mattina.

"Se vado, finisco ciò che ho iniziato", la confidenza di Spalletti a qualche amico nei giorni scorsi. Lui è l'ultimo tecnico ad aver vinto un trofeo nella Capitale. Intanto, l'allenamento odiernoi a Trigoria è stato diretto da Alberto De Rossi, padre di Daniele e tecnico della Primavera della Roma. Garcia, invece, era arrivato in tarda mattinata alla sede di allenamento dei giallorossi dove si è intrattenuto poi per alcune ore per salutare la squadra e i dipendenti della società con la quale ha condiviso due anni e sei mesi di lavoro.

UFFICIALE L'ESONERO DI RUDI GARCIAL'AS Roma rende noto di aver sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra il sig. Rudi Garcia e i suoi assistenti Frederic Bompard e Claude Fichaux.

Al tecnico francese, che ha vinto la Ligue 1 con il Lille nel 2011, era stato conferito l'incarico di allenatore della Roma il 12 giugno 2013.

Sotto la guida di Garcia, la Roma ha ottenuto il record di 10 vittorie nelle prime 10 giornate di campionato nella stagione 2013-14 e conquistato due secondi posti consecutivi in Serie A Tim.

“A nome mio e di tutta l'AS Roma – ha dichiarato il presidente James Pallotta – desidero ringraziare Rudi Garcia per l'importante lavoro svolto sin dal suo arrivo in Società. Insieme abbiamo vissuto momenti positivi ma riteniamo che questo sia il momento giusto per cambiare”.

L'allenamento delle 15.00 di oggi sarà diretto dal sig. Alberto De Rossi.

LA LETTERA DI RINGRAZIAMENTO DELLA ROMA A GARCIAUn lungo articolo per ricordare i meriti di Rudi Garcia e il lavoro svolto in questi due anni e mezzo alla guida della Roma. E' quanto ha pubblicato il club giallorosso sul proprio sito internet a poche ore dall'esonero del tecnico francese. "Quando Rudi Garcia ha accettato di diventare allenatore dell'As Roma - si legge sul sito - un certo scetticismo aleggiava tra i tifosi riguardo alla capacità di un francese. Il suo compito era quello di prendere una squadra da sesto-settimo posto e trasformarla in una partecipante fissa alla Champions League e di lottare per lo Scudetto. E anche se alla fine il cambiamento si è rivelato inevitabile e necessario, Garcia ha comunque compiuto il suo dovere, arrivando secondo due volte con la Roma e portandola a stabilire il suo record di punti in campionato nella prima stagione del francese. Per questi motivi, Garcia non merita altro che ringraziamenti. Grazie per aver preso una squadra piena di talenti ma che non riusciva a essere una delle migliori tre in campionato, che non riusciva a fare il salto di qualità, trasformandola in una squadra abbastanza forte da rendere il primo posto più una questione di 'quando' che una questione di 'se'. Grazie per aver ringiovanito e rilanciato le carriere di molti giocatori nella sua versione personale del 4-3-3, che dipendeva dai passaggi veloci di Francesco Totti a Gervinho e compagnia che correvano sulle fasce e verso la porta avversaria. Ma forse, grazie soprattutto per aver preso tutti - e dico veramente tutti - di sorpresa nella sua prima stagione, quando la Roma è stata davvero brillante molto spesso, stabilendo vari record. Grazie per quella storica striscia vincente di 10 partite a inizio stagione, impresa che nessun'altra squadra nella storia della Serie A era riuscita a compiere. Rudi Garcia, per il tuo duro lavoro, impegno, rivoluzione e impatto storico, non abbiamo altro da offrirti se non calore, affetto e rispetto".

