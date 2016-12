Roma, esami per Totti che scherza: "Stop? Magari 3-4 mesi.."

Compleanno amaro per Francesco Totti , che si è sottoposto in mattinata agli accertamenti a Villa Stuart. Gli esami hanno confermato la lesione al flessore della coscia destra, riportata sabato nel match contro il Carpi: due i mesi di stop . All'uscita dalla clinica, il capitano della Roma ha provato a scherzare: "Come sto? Così così. Quanto devo stare fuori? Boh, magari saranno tre o quattro mesi". Tra una decina di giorni nuovi controlli.

Non aveva molta voglia di parlare, comprensibile visto che dovrà stare ai box per un paio di mesi. Ma assediato dai cronosti, Francesco Totti ha risposto ai monosillabi provando a non perdere il buonumore. "Questo compleanno poteva andare meglio - ha ammesso il numero 10 all'uscita, accompagnato dal padre e dal preparatore Vito Scala - ma il calcio è fatto anche di queste cose. Uno scudetto come regalo? Vediamo, il campionato è ancora lungo, adesso penso solo a curarmi".



Un'infortunio non nuovo per Totti, che già il 18 ottobre 2013 si fece male nello stesso identico punto all'Olimpico contro il Napoli.