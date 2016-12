31 gennaio 2015 Roma-Empoli 1-1: Maicon salva i giallorossi, ma la crisi continua Quarto pareggio di fila per i giallorossi, per i toscani in gol Maccarone dal dischetto di MAX CRISTINA Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Non sa più vincere la Roma di Rudi Garcia. Nell'anticipo serale della ventunesima giornata di Serie A i giallorossi hanno raccolto il quarto pareggio di fila in campionato non andando oltre l'1-1 all'Olimpico contro l'Empoli. Toscani in vantaggio con Maccarone su rigore al 39' con l'espulsione di Manolas. Prima dell'intervallo rosso anche per Saponara, poi Maicon al 57' trova il pareggio. Poco dopo Astori colpisce una traversa. Iturbe ko.

LA PARTITA

Campionato finito? Probabile, sopratutto se la Roma - antagonista unica della Juventus capolista - è davvero questa. Contro l'Empoli è arrivato il quarto pareggio consecutivo in campionato e il quarto di fila all'Olimpico che non assiste a una vittoria dei giallorossi ormai da novembre, ma soprattutto il sesto "mezzo passo falso" nelle ultime otto partite. La Roma non sa più vincere e contro l'Empoli, organizzatissimo ma come sempre spuntato, tutti i difetti della banda Garcia sono venuti a galla. La condizione fisica è precaria, quella psicologica addirittura di più. Intanto la Juventus scappa via e al posto dei gol all'Olimpico piovono fischi ancora una volta.

Contro i toscani la creatura del tecnico francese ha di nuovo assunto le sembianze di Harvey Dent alias Due Facce, regalando completamente quarantacinque minuti all'Empoli di Sarri salvo riprendersi nella ripresa più con i nervi che con la testa, la tattica e le idee. In un primo tempo da incubo, peggiorato dall'infortunio di Iturbe e dall'espulsione di Manolas per fallo da ultimo uomo su Saponara con tanto di rigore realizzato da Maccarone, a spiccare sul prato dell'Olimpico è stata l'organizzazione dell'Empoli, sempre primo sul pallone e bravo a uscire in palleggio dal pressing disorganizzato del centrocampo giallorosso. Una macchina praticamente perfetta quella di Sarri se solo il gioco del calcio non prevedesse di dover segnare dei gol per vincere le partite, fare punti e salvarsi.

A rimettere le cose in pista poco prima dell'intervallo ci ha pensato Saponara beccandosi il doppio giallo per un fallo di mano un po' così, dubbio, forse inesistente ma comunque evitabile nel gesto con un giallo sulle spalle. Nella ripresa scende in campo il volto un po' più bello della Roma, fatto di grinta e corsa più che di testa e qualità, ma tanto basta. Nei primi minuti Nainggolan bombarda la curva sud con tiri dalla distanza, poi al 57' è un sinistro chirurgico di Maicon a ristabilire la parità che solo la traversa di Astori mantiene intatta. Florenzi e Nainggolan ci provano fino all'ultimo ma senza avvicinarsi all'area, Ljajic vaga per il campo e la difesa resiste sui tentativi di contropiede di Pucciarelli e Croce, ma la vittoria non arriva. E allora giù fischi per tutti. La Juve scappa via, lo scudetto si trasforma in utopia. Per l'Empoli, invece, grandi applausi anche se qualche gol in più renderebbero la torta di Sarri un prodotto di primissima pasticceria.



LE PAGELLE

Maicon 7 - Il gol lo rende il migliore in campo della Roma, ma nella trama offensiva è l'unico che prova con costanza a saltare l'uomo. Difende meno, ma non ce n'è bisogno. Il sinistro è un'invenzione delle sue.

Rugani 7 - Questo ragazzo sembra già pronto per palcoscenici importanti. Regge l'urto contro l'attacco giallorosso alla grande e guida la linea difensiva con carisma e qualità.

Ljajic 5 - Gira al largo dai pericoli e quando si avvicina all'area non ha il coraggio di calciare. Per questo viene beccato dal pubblico e lui, come risposta, si eclissa del tutto.

Croce 7 - In mezzo al campo è una furia. Lotta su ogni pallone e costruisce azioni pericolose con grande continuità.

Keita 7 - Di ritorno dalla Coppa d'Africa è il migliore del suo reparto e questo dice tutto. Solita padronanza tecnica in mezzo al campo, da professore.

Saponara 5,5 - E' uno dei più pericolosi per tutto il primo tempo e si guadagna il rigore più espulsione di Manolas. Poi però si fa cacciare con un controllo di braccio-spalla dubbio, ma comunque evitabile.



IL TABELLINO

ROMA-EMPOLI 1-1

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 7 (37' st Verde sv), Yanga Mbiwa 6, Manolas 5, Holebas 5,5; Pjanic 5,5, Keita 7, Nainggolan 6,5; Iturbe 6 (25' Florenzi 6), Totti 5 (40' Astori 6), Ljajic 5. A disp.: Skorupski, Torosidis, Paredes, Pellegrini, Uçan, Somma, Cole, Vestenicky. All.: Garcia 5,5

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Hysaj 6,5, Rugani 7, Barba 6,5, Mario Rui 6,5; Croce 7, Valdifiori 6,5 (39' st Signorelli sv), Vecino 6,5; Saponara 5,5; Pucciarelli 6 (28' st Mchedlidze 6), Maccarone 6 (13' st Zielinski 5,5). A disp.: Bassi, Pugliesi, Laurini, Verdi, Brillante, Tavano. All.: Sarri 6,5

Arbitro: Russo

Marcatori: 39' rig. Maccarone (E), 12' st Maicon (R)

Ammoniti: Florenzi, Astori, Nainggolan (R); Croce, Valdifiori (E)

Espulsi: 37' Manolas (R) per aver interrotto una chiara occasione da gol; 48' Saponara (E) per somma di ammonizioni