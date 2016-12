Roma, El Shaarawy: "Vicini al terzo posto"

E' cominciata al meglio l'avventura di El Shaarawy con la maglia della Roma : "Ho avuto un impatto molto positivo - racconta l'attaccante in esclusiva a Premium Sport -. Sono felice di essere partito in questo modo, con due gol e un assist. Però non bisogna esaltarsi, ma continuare su questa strada che è molto lunga e c'è tanto da lavorare. Terzo posto? Siamo vicini ma mancano tante partite e dobbiamo pensare di gara in gara".

El Shaarawy spiega l'approccio di Spalletti: "Sa molto di calcio, conosce bene la piazza e c'è stato un impatto positivo. Dobbiamo lavorare forte in settimana, a Carpi dobbiamo fare bene. Il mister mi ha chiesto di dare tutto e sto cercando di dare una mano a questa squadra, abbiamo un organico importante con dei grandi giocatori. Dobbiamo trovare più fiducia in noi stessi per toglierci grandi soddisfazioni".



La vita dell'ex attaccante del Monaco è mutata in poche settimane: "Qui si fanno degli allenamenti più intensi e questo mi aiuta per rendere al meglio nelle partite. Bisogna continuare così senza esaltarsi, le cose nel calcio cambiano subito, di domenica in domenica. Pensiamo di partita in partita".