Roma, El Shaarawy: "Continuità e zero cali: così ce la giochiamo con la Juve"

Un momento positivo per la Roma, trascinata dai gol di Dzeko, dalle folate di Salh, dalla precisione di Perotti e dalla prontezza di El Shaarawy. Che, magari, complice la partenza di Salah in Coppa d’Africa a gennaio sarà chiamato più spesso in gioco. "Non è un problema, io mi metto a disposizione come ho sempre fatto. Sarà una perdita importante - ha continuato nell'intervista rilasciata a Sky - ma abbiamo giocatori che possono sostituirlo". Più spazio per tornare anche a vestire la maglia azzurra: "Le parole di ventura mi hanno fatto piacere però speravo nella convocazione visto che utilizza come modulo il 4-2-4. Lavorerò sodo per tornare alla prossima. È una cosa che ho a cuore, quella maglia è un traguardo importante".