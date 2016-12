Roma, El Shaarawy: "Con la Fiorentina è un match vitale"

Le sei vittorie consecutive hanno spinto la Roma al terzo posto, a pari punti con la Fiorentina che sarà proprio il prossimo avversario dei giallorossi. "Battiamola per arrivare al secondo posto, Pallotta ci ha chiesto di non fermarci più - racconta El Shaarawy -. Sarà una partita di vitale importanza". Il Faraone esalta Spalletti : "E' un grande allenatore, sa comunicare con i giocatori e ha dato una svolta tecnico-tattica".

El Shaarawy spiega l'importanza della partita in programma venerdì all'Olimpico. "Possiamo scavalcare la Fiorentina e tornare terzi da soli, dobbiamo assolutamente prendere i tre punti. Siamo in una buona condizione psico-fisica, dobbiamo essere concentrati 90 minuti, con il Napoli la Fiorentina ha creato tante occasioni ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e speriamo di portare a casa la vittoria. Spalletti? E' un grande allenatore, sa comunicare con i giocatori e ha dato una svolta tecnico-tattica, esprimiamo un buonissimo gioco e dobbiamo seguirlo e fare ciò che ci chiede, i risultati in queste partite si sono visti. Facciamo molta tattica, cura molto i dettagli e dobbiamo ripetere ciò che facciamo nell'allenamento durante la partita. Dobbiamo avere consapevolezza delle nostre qualità e continuità", le sue parole a Sky.



L'attaccante punta anche l'Europeo con la Nazionale: "E' un altro mio obiettivo importante, ho sempre avuto la fiducia di mister Conte e per arrivare all'Europeo devo pensare a fare bene qua con la Roma. Similitudini Conte-Spalletti? Amano lavorare entrambi e amano il rapporto con i calciatori e trasmettono la mentalità vincente ai loro giocatori".