Roma: edema muscolare per Perotti, escluse lesioni per Juan Jesus

"Edema nel muscolo bicipite femorale della coscia destra". E' l'esito degli accertamenti cui è stato sottoposto Diego Perotti, costretto a uscire al 20' nella gara di Coppa Italia contro il Cesena. L'attaccante della Roma continuerà il percorso terapeutico e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Esami anche per Juan Jesus, che sempre in Coppa è rimasto negli spogliatoi dopo l'intervallo: esclusa la presenza di lesioni muscolari.