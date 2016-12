Roma, ecco Perotti: "Un orgoglio essere qui"

Dopo El Shaarawy, la Roma presenta gli ultimi due nuovi arrivati: Perotti e Zukanovic . "Per me è un orgoglio essere qui, un passo importante per la mia carriera - ha detto l'argentino -. Tutto questo grazie al Genoa ". Gli fa eco il difensore bosniaco: " Sono in un grande club e devo sfuttare questa occasione per dare il meglio. Sono contento che Spalletti mi abbia dato subito l'opportunità di giocare".

Il primo a prendere la parola è Perotti. "Sono felice di essere alla Roma e ringrazio il Genoa per avermi dato questa opportunità - ha spiegato -. Per me giocare subito è stato molto importante. Mi ha dato subito fiducia". "Due partite in pochi giorni? La voglia di giocare e fare bene mi ha dato la forza per lasciare da parte la stanchezza", ha aggiunto. Quanto alla posizione in campo, Perotti si mette completamente a disposizione di Spalletti: "Ho giocato quasi sempre a sinistra, dove mi trovo bene. Ma posso giocare anche a destra e come trequartista". "Voglio aiutare la squadra dando il massimo - ha proseguito -. So che qui ci sono grandi campioni e io farò del mio meglio". "Ho trovato uno staff tecnico di qualità e con loro c'è stato subito feeling - ha continuato -. Devo allenarmi bene e sfruttare l'occasione di essere in una squadra di grande livello". "La maglia della Nazionale? Per ogni argentino p un sogno. Devo fare bene qui per mettermi in mostra", ha concluso.

Poi parola a Zukanovic: "Sono intelligente e forse un po' lento ma posso coprire gli spazi come chiede il mister usando bene la testa. Con Maran a Verona ho giocato terzino sinistro e ho fatto bene. Io sono a disposizione, l'importante è aiutare la squadra". Poi sul passaggio in giallorosso: "Il trasferimento alla Roma è stato veloce e ho subito accettato. E' una grande squadra e una società organizzata. Qui posso crescere molto". "Il derby? Non mi piace guardare troppo avanti ora. Adesso guardo solo alla prossima gara, poi ci penseremo", ha aggiunto il difensore bosniaco.