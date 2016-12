Roma, ecco Fazio: "Competere, competere, competere"

Federico Fazio sembra avere le idee chiare sugli obiettivi della Roma . "La Roma deve lottare e competere su tutti i fronti, campionato e coppe. L'appuntamento con il preliminare contro il Porto è quello che conta in questo momento, dobbiamo ragionare su questo, ma dovremo competere su tre competizioni. La parola d'ordine dev'essere: competere, competere, competere", ha detto il difensore nel giorno della sua presentazione in giallorosso.

BALDISSONI: "PAREDES LO VALORIZZIAMO E RESTA"Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha fatto il punto sul futuro di Paredes. "Il mercato in generale è dettato dalle scelte; in ragione delle opportunità che si presentano e del lavoro quotidiano, si possono prendere iniziative fin quando il mercato è aperto. Riguarda tutti i giocatori, non solo Paredes, che però non abbiamo intenzione di vendere perché lo abbiamo valorizzato. Sapete perfettamente che non e' l'unico giocatore che piace a tante squadre in Europa", ha detto. "Paredes - ha poi precisato - è un giocatore preso dalla Roma due anni e mezzo fa, le scelte fatte sono corrette, visto che è un giocatore che è diventato tema di mercato. Lo abbiamo preso perche' pensiamo sia un ottimo giocatore: lo pensa l'allenatore, ma anche noi. Sono arrivati segnali d'interesse, ma resta un giocatore della Roma".