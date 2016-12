Roma, ecco El Shaarawy: "Sono pronto per giocare subito"

Il Faraone ha già parlato con Spalletti e ha le idee chiare sulle esigenze del tecnico: "Mi ha chiesto prima di tutto di dare il massimo. Per quanto riguarda il ruolo, preferisco partire esterno a sinistra. Il mister mi sta usando anche come quinto di centrocampo. Per me va bene tutto, sono a disposizione". "Ho già fatto tre allenamenti con i compagni, che mi hanno accolto benissimo - ha continuato -. Sto bene, ma i metodi di lavoro sono molto diversi di quelli a Monaco. Qui si lavora molto anche senza palla. Ho già fatto tre allenamenti con la squadra e sono subito a disposizione".



El Shaarawy ha subito voglia di dare una mano a questa Roma: "Ho trovato un o spogliatoio molto sereno. E' un momento delicato e non positivo, ma sono convinto che quello della Roma sia un organico di grande qualità con due leader che sono dei fuoriclasse come Totti e De Rossi. Cercherò di dare il mio contributo e ce la metterò tutta". "Roma è una piazza esigente, ma noi giocatore dobbiamo tapparci le orecchie. Sono uscite tante cattiverie sul mio conto e che difficilmente sono riuscito a digerire - ha aggiutno il numero 22 giallorosso -. Devo continuare per la mia strada e dare tutto il me stesso perchè il calcio è la mia vita".



Quanto al passato, Elsha non ha dubbi: "Negli ultimi due anni ho avuto diversi problemi fisici che hanno condizionato le mie prestazioni, ma adesso sto bene". Idee chiare anche sull'avventura al Monaco: "E' stata la mia prima esperienza all'estero e sono cresciuto anche se non è stata esaltante. Ho avuto buon feeling con i compagni ma non con il mister. Ha preso le sue decisoioni e io ho voltato pagina e ora sono qui". "Il momento in cui non sono più stato del Monaco ho preso la migliore scelta per me. Sono felice di essere qui - ha aggiunto -. Non è stato facile in questi mesi perché allenarsi sapendo che non sarei stato riscattato è stato frustrante. Ora sto bene". Infine sulla Nazionale: "Conte non l'ho sentito, ma so della sua fiducia in questi anni. L'obiettivo è anche andare all'europeo".