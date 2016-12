Roma, ecco Digne: "Pronto per la Juve"

In casa Roma è il giorno di Lucas Digne. Il terzino francese prelevato dal Psg già scalpita per affrontare la Juve: "E' una grande partita, molto importante per la squadra e la società - ha spiegato - Spetta al mister decidere, ma io sono pronto. L'anno scorso la Roma l'ha messa in difficoltà". Sull'addio ai parigini: "Volevo più spazio, volevo giocare di più. Voglio dimostrare che posso giocare ad alti livelli".