Roma, ecco Alisson: "Bella sfida, la migliore per me"

Alisson Becker è il nuovo portiere della Roma. Il brasiliano dell'Internacional è atteso nella Capitale per vestire giallorosso, ma prima della nuova avventura ha voluto scrivere un messaggio agli ex tifosi su Instagram: "Inizia questa nuova fase della mia vita - si legge -, cercavo una nuova sfida. Mi mancherete tutti, ma so che questo futuro è il migliore per me. Grazie Internacional per aver fatto parte della mia vita, ma ora forza Roma!".