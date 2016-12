Roma e Milan, che sfida lunedì prossimo. Chi l'anti-Juve?

La Roma si gode dunque un'altra vittoria sulla Lazio (non ha perso nessuno degli ultimi otto incroci di campionato con i biancocelesti con un bilancio di cinque successi e tre pareggi) tra veleni e polemiche. A mettere la firma sul successo Strootman e Nainggolan, che festeggiano il primo centro in un derby nel giorno di digiuno del capocannoniere Dzeko. L'olandese è davvero rinato dopo il gravissimo infortunio subito nel 2014 al ginocchio sinistro e i tre successivi interventi. "Sarà una grande sfida contro il Milan. Vogliamo vincere anche quella, poi ci sarà la Juventus", le sue parole dopo il trionfo nel derby. La squadra giallorossa ha segnato almeno due gol in 11 delle 15 partite giocate in questa Serie A. E si presenta al big match contro i rossoneri con il miglior attacco del campionato con 35 gol. Dal canto suo il Milan va all'Olimpico forte delle quattro vittorie e un pareggio raccolti nelle ultime cinque partite: i rossoneri non facevano almeno 32 punti nelle prime 15 giornate dalla stagione 2010/11. A conquistare tutti è Lapadula, al suo primo gol a San Siro nella sua prima da titolare: l'attaccante viaggia a una media di un gol ogni 85' in Serie A ed è reduce da quattro reti nelle ultime quattro presenze. Dura ora per Montella toglierlo dall'undici titolare. Lunedì prossimo, dunque, la sentenza: chi la vera anti-Juve?