Roma e futuro: Sabatini in bilico, Mazzarri piace

17:38 - La crisi della Roma rischia di costare il posto a Walter Sabatini. Il ds giallorosso è finito nel mirino della critica per alcune sue scelte sul mercato (Doumbia in primis) e a fine stagione potrebbe lasciare i giallorossi. Per prendere il suo posto sono diversi i nomi che si fanno: Marco Branca, Sean Sogliano e Daniele Pradè. Ma in pole ci sarebbe l'ex interista, che piace alla dirigenza americana della Roma e sarebbe già stato contattato.

E al futuro di Sabatini è legato a doppio filo anche quello di Rudi Garcia. Se infatti dovesse restare l'attuale direttore sportivo, allora a giocarsi il posto sarebbe l'allenatore francese. Al suo posto potrebbe arrivare Walter Mazzarri, vecchio pallino proprio di Sabatini. Oltre a quello dell'ex nerazzurro sono in corsa in caso di eventuale addio di Garcia anche Unai Emery, tecnico del Siviglia, Marcelo Bielsa, oggi al Marsiglia, ed Eusebio Di Francesco.

IL CASO SPALLETTI

Intanto si parla anche di Luciano Spalletti che al caldo di Miami avrebbe incontrato James Pallotta. L'ex allenatore giallorosso a giugno sarà libero dallo Zenit San Pietroburgo e potrebbe tornare nella Capitale dopo quattro anni di successi tra il 2005 e il 2009. Dal ritiro giallorosso di Cesena, a metà pomeriggio, a nome della dirigenza è arrivata la smentita dell'incontro Spalletti-Pallotta. ma si sa come vanno le cose (voci) di mercato nei momenti difficili, com'è questo. Tutto concorre ad alimentare ipotesi sul futuro.

In questo momento, ovvio, nulla di deciso: né per Sabatini, né per Garcia. Le voci si registrano in quanto tali.