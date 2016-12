Roma è caccia all'esterno, Spalletti sogna il Papu Gomez

La società giallorossa è pronta a intervenire sul mercato. Recentemente ci sono state le conferme di Frederic Massara: "L’infortunio di Florenzi e la partenza di Salah per la Coppa d’Africa ci indurranno a fare delle valutazioni con l’allenatore". Ha detto il nuovo direttore sportivo. Diversi gli esterni monitorati. In cima alla lista c'è il Papu Gomez, da tanti anni nel campionato italiano, sta vivendo una stagione da protagonista e per questo il tecnico dell'Atalanta Gasperini farà di tutto per trattenerlo, ma all'argentino piacerebbe farà il salto di qualità e giocare con Francesco Totti. E sul piatto la Roma vorrebbe mettere Iturbe che non ha mai convinto il tecnico toscano.



All'estero due le piste più calde. La prima porta a Manchester, sponda United. Piace Memphis Depay. L'olandese non trova spazio con Mourinho. Ha già rifiutato un’offerta del Marsiglia di Garcia e non vorrebbe lasciare la Premier, ma la Roma potrebbe fargli cambiare idea. La seconda porta invece ad Amsterdam. Nel mirino c'è Anwar El Ghazi, anche lui olandese, considerato uno dei migliori talenti dell’Ajax. Il tecnico Bosz ha deciso di metterlo fuori rosa e potrebbe partire.