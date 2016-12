Roma, è arrivato Doumbia. E Gervinho in campo domenica

15:28 - La Roma ha accolto Seydou Doumbia. Dopo aver festeggiato in Costa d'Avorio la Coppa d'Africa vinta e fatto ritorno a Mosca, il 27enne attaccante, piumino nero con cappuccio, t-shirt bianca e jeans, è arrivato nella Capitale. Doumbia, nuovo acquisto dei giallorossi, è sbarcato alle 8.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea Alitalia dalla Russia. "Sono molto felice, forza Roma", le sue prime parole. Dopo mezzogiorno è arrivato Gervinho.

Ad accoglierlo il team manager della Roma, Antonio Tempestilli. Per l'attaccante, sorridente, prime foto ricordo con diversi operatori aeroportuali simpatizzanti giallorossi. Poi primo contatto con il centro sportivo di Trigoria e visite mediche nel pomeriggio. Dopo mezzogiorno è sbarcato anche Gervinho, trattenuto in Costa d'Avorio da un lutto familiare, che doveva rientrare in sede ieri. "Sto bene, è tutto a posto", le sue prime parole. Comunque sia, Rudy Garcia ha in mente di schierare Gervinho domenica contro il Parma. A prescindere dal ritardato arrivo. Poi, intercettato dal nostro Daniele Garbo, l'esterno giallorosso ha spiegato: "Il mio Paese, la Costa d'Avorio, ha aspettato per tanto tempo questa Coppa, sono contento per il mio paese, ora torno al lavoro per la Roma. Come sto? Sono un po' stanco, poi parlerò col mister e voglio farcela per domenica. Io determinante per la Roma? No, è tutta la squadra importante, solo insieme possiamo vincere partita per partita. Io da solo non posso fare niente. Adesso sono motivato, carico, per la prossima partita e vogliamo vincere molto molto molto".