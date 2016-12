Roma, è arrivato Alisson: "Molto felice di essere qui, farò il massimo"

Stamattina, all'aeroporto di Fiumicino, è sbarcato Alisson Ramsés Becker, il nuovo portiere della Roma bloccato dal club già nei mesi scorsi. Il brasiliano è stato accolto da alcuni dirigenti del club giallorosso e nel corso della giornata sosterrà le visite mediche. "Sono molto felice di essere qui - le prime parole di Alisson -, perché la Roma è la cosa migliore per me. Farò il massimo, forza Roma".

Alisson, classe 1992, è un pupillo di Sabatini e sbarca a Roma con l'ambizione di prendersi subito il posto da titolare. In questo, Spalletti rischia di avere problemi di abbondanza in vista della prossima stagione dato che potrebbe trovarsi in rosa il brasiliano oltre a Szczesny, Lobont e De Sanctis. Il polacco, di proprietà dell'Arsenal, ha convinto nonostante qualche indecisione di troppo e la Roma proverà a rinnovare il prestito mentre per Lobont è pronto il rinnovo fino al 2018. In dubbio resta invece il futuro di De Sanctis, che si ritroverebbe a fare il terzo portiere e dunque potrebbe decidere di cambiare aria per chiudere la carriera da protagonista.