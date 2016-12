Roma, Dzeko: "Stagione difficile, farò meglio l'anno prossimo"

Otto gol in campionato, dieci in totale. La prima stagione della Roma di Edin Dzeko è stato sotto le attese, ma il centravanti bosniaco non si nasconde: "Da un punto di vista calcistico il primo anno in Italia è stato più difficile di quanto mi aspettassi. Sono sicuro che l'anno prossimo farò meglio". Dzeko non è preoccupato: "Anche in Germania e Inghilterra anella prima stagione ho faticato, mi serve tempo per ambientarmi".