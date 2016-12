Roma: Dzeko salta il Milan, ricorso respinto

Niente Milan per Dzeko sabato sera. E' questo il responso della Corte federale dove oggi c'è stata l'audizione dei legali della Roma e dello stesso attaccante che chiedevano la riduzione della squalifica, da 2 a 1 giornata, dopo l'espulsione al 30' del secondo tempo rimediata nel corso di Roma-Genoa (2-0). Il cartellino rosso era arrivato per mano dell'arbitro Gervasoni dopo le proteste di Dzeko per un presunto rigore negatogli. Nel dopo-partita, Dzeko aveva chiesto scusa ("Ho sbagliato, non lo farò più"), e per cercare di convincere i giudici della Corte federale, si era puntato sulla correttezza del giocatore, mostrata nel corso della carriera, e del momento particolare in cui c'è stata quella protesta. Ma la riduzione dello stop non è arrivata: confermati due turni, di cui uno già scontato.

DZEKO: "ROMA QUINTA? ANCORA TANTI PUNTI""Se penso che la Roma non sia una squadra vincente visto il risultato col Chievo? No, non direi questo. Penso che mancavano tanti giocatori a Verona ma abbiamo fatto comunque bene, ovviamente non abbastanza per vincere. Abbiamo certamente perso due punti ieri perché ci siamo fatti raggiungere per due volte dopo che eravamo passati in vantaggio. Siamo stati sfortunati, ma i miei compagni hanno dato tutto in campo, hanno combattuto fino alla fine". Parola di Dzeko al termine dell'udienza presso ca Corte Federale. "A volte quando non riesci a vincere prendi un punto e non perdi la partita. La prossima poi giocheremo in casa e cercheremo di vincere. Non sono preoccupato dal fatto che siamo quinti in classifica, ci sono ancora tanti punti in palio - ha concluso Dzeko prima di complimentarsi con Sadiq: "E' un giocatore con molto talento, un giorno potrà essere molto importante per la Roma. Sono molto felice per lui, è uno che lavora duro, ha meritato di segnare questi gol e spero ne faccia tanti altri in futuro".