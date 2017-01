Roma, Dzeko: "Potevo andare alla Juve, Spalletti un vero capo"

"Potevo andare alla Juve. Ma alla fine sono alla Roma e sono felice di questa scelta". Edin Dzeko si confessa in una lunga intervista rilasciata al 'Messaggero'. "Ho pensato di andare via, succede quando non giochi - ha proseguito - Ho detto no alla Cina, non mi sento ancora vecchio, voglio giocare tanto e ad alti livelli". Su Spalletti: "Ogni tanto vorrei sentire da lui qualche complimento... Ha fatto capire a tutti chi è il capo".