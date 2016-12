Roma, Dzeko inizia a essere un caso

Edin Dzeko sta diventando un caso per la Roma. Contro la Sampdoria il bosniaco non ha inciso e ha agito troppo volte lontano dall'area, il suo habitat naturale. Così è mancata la sua zampata decisiva e il bel gioco dei giallorossi si è rivelato un vero e proprio boomerang. Inutili i 18 calci d'angolo da dove non è nata nessuna azione interessante, ancora meno i 21 cross del primo tempo (un vero e proprio record).

Solo un gol in campionato, in 343', di testa contro la Juventus. La specialità della casa e allora perché farlo giocare distante dalla porta? Un rebus che Rudi Garcia deve risolvere alla svelta. Anche perché gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni hanno portato solo al gol di Salah. C'è da apprezzare l'impegno di Edin che va a cercarsi palloni che gli dovrebbero arrivare.

In più le dissantenzioni difensive hanno completato il quadro della caduta di Marassi. Cali di tensione decisivi dei singoli: quello di Manolas è solo l'ultimo della serie che sono costati diversi punti alla Roma. Ora c'è il Carpi e non si può più fallire: serve una goleada per il morale e per la classifica.