Roma, Dzeko è sempre più isolato e l'attacco va in difficoltà

Avere Edin Dzeko in squadra e non farlo segnare è il difetto più grande che si ritrova quest'anno la Roma. O Rudi Garcia trova la soluzione più adatta per il bosniaco o sarà difficile, per il club giallorosso, avvicinarsi all'Inter, prima a +7. Il dato di fatto è che Dzeko non fa parte del gioco della Roma: è un corpo estraneo, abbandonato a se stesso in un piano tattico che non riesce a mandarlo in gol. Nessuna palla da spingere in rete dai due esterni: cambiano i giocatori (Iturbe, Gervinho, Florenzi, Iago Falque o Salah), ma non cambia il risultato.



Così ti ritrovi a vedere Dzeko che rincorre gli avversari, lotta con i difensori, conquista e perde palloni in ogni zona del campo. Insomma, non è il compito di un attaccante della sua stazza abituato a segnare. Nella sua carriera ha realizzato 189 gol: di questi 85 con il Wolfsburg, 72 con il Manchester City e, per ora, 5 con la Roma (3 in campionato e 2 in Champions). Se non si sblocca lui, allora la Roma va in difficoltà. Emblematica, sotto questo punto di vista, la gara contro il Napoli al San Paolo: squadra compatta, attenta in difesa, ma non pericolosa in attacco.



Prima della partita di Champions contro il Bate Borisov, decisiva per la qualificazione agli ottavi, Dzeko aveva fatto mea culpa. Ma le sue parole, fin da subito, erano apparse fin troppo generose nei confronti dei compagni di squadra. Lui è un attaccante che, nella sua carriera, ha segnato quasi tutti i suoi gol all'interno dell'area di rigore. Quindi, perché costringerlo a dispendiose rincorse per tutto il campo? La rinascita della Roma può iniziare dai suoi gol. Ed è questo il compito di Rudi Garcia per rivitalizzare i giallorossi.