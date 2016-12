Roma: Dzeko e Salah, quanti rimpianti

Sarà stata la paura di compiere un'impresa talmente grande da scrivere nuove pagine di storia. O sarà stato il timore del Bernabeu, uno dei teatri mondiali più importanti del calcio. Sta di fatto che questa Roma, nel ritorno degli ottavi in casa del Real Madrid, ha davvero sbagliato l'impossibile. Dzeko e Salah rischiano, nell'ultima notte di Champions League di questa stagione, di restare ancorati a quelle occasioni sprecate, che hanno fatto arrabbiare Luciano Spalletti e lasciato increduli tutti i tifosi giallorossi. E quando contro il Real Madrid ti comporti così, poi gente come Cristiano Ronaldo o James Rodriguez ti punisce. E ti butta fuori. La prestazione della Roma sarebbe potuta essere superlativa, ma è stata tradita dal suo uomo mercato, Dzeko appunto. Arrivato dal Manchester City, avrebbe dovuto guidare i giallorossi a traguardi lontani e vincenti. Al contrario, il gigante bosniaco sta deludendo le aspettative. Non si sa se rimarrà nella Capitale (ci sono sempre le sirene turche del Besiktas), ma nel frattempo rimarrà a triste memoria il suo errore iniziale davanti a Keylor Navas.



Così come quelli di Salah, che al contrario di Dzeko sta disputando un'ottima stagione. L'egiziano ha segnato 12 gol (11 in campionato) e nessuno si sarebbe aspettato tutte quelle occasioni gettate al vento. La Roma ha avuto la possibilità di spaventare il Real Madrid e giocare un'altra gara sulle ali dell'entusiasmo. Invece no: 2-0 per i Merengues di Zinedine Zidane ed eliminazione agli ottavi. Resta il campionato, lì dove i giallorossi avevano iniziato con il favore dei pronostici, ma che dopo un cambio panchina si ritrovano a lottare per il terzo posto, il gradino più basso del podio. Un traguardo fondamentale per i playoff di Champions. Cercando di dimenticare i tanti errori di Dzeko e Salah, i due rimpianti europei di Spalletti.