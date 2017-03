Roma, Dzeko bomber over 30: "E' la mia miglior stagione di sempre"

Passano gli anni ed Edin Dzeko migliora, come il buon vino. Se n'è accorta la Serie A e tutta l'Europa. Superata la soglia dei 30 anni, l'attaccante sta vivendo infatti un'annata eccellente con la maglia della Roma. Al momento il bottino stagionale parla di 29 gol in tutte le competizioni. Un ruolino da top player, ottenuto con tanto sacrificio. "E' la mia miglior stagione - ha spiegato -. Non sento gli anni, sono in forma. Lavoro molto, prima e dopo l'allenamento".