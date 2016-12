Roma-Dzeko, adesso si fa sul serio

Non sarà semplice abbassare le pretese dei Citizens, ma c'è da dire che il club inglese ha già individuato il sostituto del bosniaco. Si tratta di Higuain. Al di là delle dichiarazioni di facciata, il Napoli attende un'offerta stratosferica da 70 milioni in su. Aurelio De Laurentiis aveva parlato della clausola rescissoria di 94 milioni e adesso si attendono sviluppi. Per questo a Roma sono ottimisti. La prossima settimana sarà decisiva per regalare ai giallorossi un centravanti con esperienza e con un ottimo senso del gol ed è previsto un viaggio per il faccia a faccia decisivo con i Citizens. Un giocatore che già 3 anni fa sembrava potesse venire a giocare in Italia, nel Milan. Ma allora non se ne era fatto nulla. E la Roma ora è intenzionata a regalarlo a Totti e compagni. L'Olimpico già sogna.