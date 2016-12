Roma, Doumbia è un rimpianto? Gol a raffica in Russia

Totti e Dzeko sono ai box per infortunio, Destro è in prestito al Bologna. Ma l'ultima cosa che i tifosi della Roma avrebbero potuto pensare è di ritrovarsi in emergenza nel reparto offensivo , colmo sia a livello qualitativo sia quantitativo. Eppure contro il Bate Borisov mancava una punta centrale di peso, con Garcia costretto a schierare tre esterni come Salah, Iturbe e Gervinho. E che avrà sicuramente dato un'occhiata all'ennesima prestazione maiuscola di Seydou Doumbia , autore di un'altra doppietta europea.

BOMBER DOUBLE FACEL'ivoriano classe 1987 ha siglato due pesantissimi gol nella sfida casalinga di Champions contro il Psv, vinta per 3-2. Due gioie che arrivano dopo le tre decisive reti siglate tra andata e ritorno nei preliminari di agosto ai danni dello Sporting Lisbona. E il bottino sarebbe potuto essere ben più ricco, se contro lusitani e olandesi Doumbia non avesse fallito due calci di rigore. In campionato è a quota quattro dopo 10 giornate, già il doppio dei centri collezionati con la Roma in sei mesi nella Capitale. Molti fischi, pochi sorrisi. Un bomber double face, capace di saper farsi apprezzare solo con la maglia del Cska, con cui - tra il 2010 e il 2015 - ha messo a referto 61 gol in 95 presenze. Trend opposto in giallorosso, sebbene l'investimento da 14,4 milioni di euro lasciasse presagire prospettive ben più rosee. Rimpianto per Garcia? Forse. Intanto Doumbia segna a ripetizione. E, di questo passo, il riscatto da parte del club russo risulterà una pura e semplice formalità.