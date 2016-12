Roma, Doumbia: "Abbiate fiducia, so come si fa gol" 

23:36 - I fischi dell'Olimpico hanno accompagnato la sua prima in giallorosso. Fischi per la squadra ma anche per lui, apparso completamente spaesato davanti ai propri tifosi. Ma quella col Parma è partita che Doumbia, vincitore della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, ha già arichiviato: "Sono appena arrivato, ho bisogno di un po' di tempo: abbiate fiducia, ho sempre segnato, so come si fa gol! La Roma è forte, Gervinho mi ha convinto a venire".

Chiedere è sempre possibile. Ma ottenere pazienza, oggi a Roma è pressoché impossibile. In più, non bastasse la pareggite che ha colpito la squadra e fatto infuriare i tifosi, per l'ivoriano c'è anche il fantasma di Destro da allontanare. Ma l'ex Cska Mosca non sembra preoccuparsene molto. Nè dei fischi ricevuti, né dei possibili rimpianti verso l'attaccante migrato al Milan.



"Sono due anni che parlavo della Roma con Gervinho e questo è stato un ulteriore fattore per decidermi a venire qui. Ho disputato la mia prima partita, spero di riuscire a rispondere alle attese: sono un centravanti, mi piace l'area di rigore, ho segnato tanti gol in passato, ho bisogno di fiducia ma sono sicuro che la avrò. Non ho giocato tante partite nell'ultimo periodo, ma intendo lavorare sodo per finire questo campionato in bellezza. Penso che la partita di ieri fosse un po' difficile, dovevamo vincere. Devo lavorare di più per trasformare i fischi in applausi". Tempo e fiducia, dunque: "Ho giocato la finale di Coppa d'Africa, poi mi sono allenato solo due volte prima di scendere in campo, la mia prestazione non è stata delle migliori ma lavorerò per fare bene".