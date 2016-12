Roma, difesa decimata: si ferma Manolas, a rischio pure Palmieri

Continua il momento no della Roma. A cinque giorni dal grave infortunio di Alessandro Florenzi, Luciano Spalletti perde un'altra pedina importante. A fermarsi per almeno due settimane è Kostas Manolas. I controlli, dopo la botta rimediata contro l'Empoli, hanno evidenziato una frattura al setto nasale. Subito operato il greco salterà le sfide con Austria Vienna e Bologna. ll rientro dopo la sosta per le Nazionali il 20 novembre contro l'Atalanta.