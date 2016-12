Roma, Destro va al Monaco

Mattia Destro è vicinissimo alla firma con il Monaco . L'attaccante ha accettato la proposta del club del Principato, mentre il suo agente e il ds della Roma, Walter Sabatini, sono a Montecarlo per definire i dettagli della cessione. Mattia Destro da Los Angeles , dove è in vacanza con la moglie Ludovica, ha dato l'ok al trasferimento dopo i sei mesi di prestitoi al Milan. Il Monaco ha così bruciato la concorrenza di Crystal Palace e West Ham.

Ci sono le prime cifre dell'affare: si parla di 13 milioni di euro più 2 di bonus. Arrivano così i soldi in casa per fare il mercato. Ultimati i dettagli, Destro lascerà l'Italia dopo le esperienze al Siena, alla Roma e al Milan.



Ma su Facebook l'attaccante ha frenato: "In tanti mi chiedete del Monaco. Qualcuno sostiene che abbia già firmato. Non c'è nulla di vero!!! Se ci sarà qualcosa lo saprete qui".