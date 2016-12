Roma, Destro: "Per me fare gol è la cosa primaria, vogliamo lo scudetto"

21:15 - Dopo Garcia e De Sanctis, anche Mattia Destro ha parlato di un possibile scudetto alla Roma: "Oltre alla fame - ha dichiarato a Radio Roma -, c'è la voglia di raggiungere un traguardo così importante e far felici i nostri tifosi". Per vincere servono i suoi gol: "Per una punta segnare è vita e se non lo fai è un problema. Prima il gol, poi la vittoria e i tre punti. Ci penso ogni minuto della giornata". Sulle polemiche: "A volte fanno male".

Nonostante sia l'attaccante più prolifico della squadra, Destro è spesso criticato: "Le persone dicono che sono svogliato e che ho un brutto carattere, ma io sono quello che sono e ho voglia di dimostrare e fare tanto. A volte certi commenti fanno male, ma cerco sempre di dare il massimo e alle critiche rispondo sul campo. Io vivo per il gol e se non segno è un problema, ci penso ogni minuto". Tra le critiche, però, c'è anche un paragone importante a Inzaghi: "Riuscire a fare quello che ha fatto lui sarebbe un traguardo importantissimo".

Per il momento però Destro deve convincere delle sue qualità Rudi Garcia e il ct della Nazionale Antonio Conte: "Garcia mi stimola molto e cerco di dimostrargli sul campo le mie qualità e ripagarlo della fiducia. Mi dispiace non essere in azzurro, ma mi impegnerò per convincere Conte a chiamarmi". Infine un po' di vita privata e mercato: "Frequento Florenzi che conoscevo già da prima di venire a Roma, poi siamo in stanza insieme in ritiro. L'interesse dell'Arsenal? Sono tante e belle le voci, vuol dire che ho intrapreso la strada giusta". Come in quel gol da 50 metri: "E' stata una cosa istintiva, ma ci pensavo da quando lo ha fatto Pjanic a inizio stagione. Ci ho provato ed è andata bene, altrimenti sarebbe rimasto il coraggio".