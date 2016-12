Roma, Destro nel mirino: il suo gol può costare 50 mln

La sconfitta col Milan a Trigoria brucia. Lo si è capito subito. E non solo per la prestazione deludente, ma anche perché a San Siro è stato proprio "l'ex di turno" Destro a inguaiare i giallorossi . Il gol dell'attaccante ancora di proprietà della Roma rischia infatti di costare caro alla squadra di Garcia. Senza la Champions, la Magica perderebbe circa 50 milioni . Un vero smacco, visti i 700mila euro incassati per il prestito del bomber.

Minuto 59 di Milan-Roma: Destro segna, esulta e rischia di rovinare i piani della Roma. La lotta per il secondo posto con la Lazio del resto è serratissima e a tre giornate dalla fine ogni punto potrebbe essere cruciale per chiudere la stagione con la qualificazione diretta alla Champions in tasca. Per i giallorossi il ritorno al gol di Mattia dopo un digiuno di due mesi suona un po' come uno strano scherzo del destino. Uno scherzo che, a conti fatti, potrebbe costare molto salato al club di Pallotta. Più o meno si parla di circa 50 milioni di euro. Un'enormità, se si considera che il prestito di Destro al Milan ha portato nelle casse giallorosse solo 700mila euro. Il rischio di far saltare il banco e rimettere tutto in discussione c'è, visto il complicato finale di stagione degli uomini di Garcia. E a Roma, sbirciando un po' sui social, i tifosi giallorossi hanno già scelto l'eventuale "colpevole": Destro. Per Mattia sarà dura tornare nella capitale a giugno senza la Champions.