Roma, De Sanctis attacca la Juve: "Con loro mai ad armi pari"

14:09 - Juve-Roma non è ancora finita. Lo dimostrano le parole di De Sanctis in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. "Per loro conta vincere, non importa come - attacca il portiere giallorosso - Con 20 anni di calcio alle spalle Totti ha fatto bene a parlare dopo il match. Si fatica ad accettare certe decisioni perché si ha la sensazione di non giocare ad armi pari... Fa riflettere la sproporzione tra quello che ha vinto in Italia e quello vinto in Europa".

"Diamoci una calmata", aveva detto il presidente della Roma Pallotta per smorzare le pesanti polemiche post big match. Parole che evidentemente De Sanctis non ha colto, visto che il portiere giallorosso rincara la dose. "I giocatori della Juve sbagliano a sentirsi perseguitati - si legge ancora nell'intervista alla Gazzetta - Sono uguali agli altri e si comportano alla stessa maniera: l'unica differenza è che in Italia vincono spesso. Come dicono a Torino? 'Vincere non è importante: è l'unica cosa che conta'. Dovrebbero aggiungere: 'E non ci interessa tanto come'. Non parlo di furti, intendo dire che dovrebbero ammettere di essere stati fortunati e non trincerarsi dietro la tesi dell'accerchiamento". De Sanctis parla poi di pressione allo Juventus Stadium: "L'arbitro arriva lì con 5 assistenti, non ne ha bisogno di altri 5... E' assurdo che 4-5 juventini debbano andare a protestare da Rocchi. Una situazione studiata nei momenti di indecisione". E sulle parole di Platini: "Ha una visione ristretta, è stato solo juventino".