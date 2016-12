Roma: De Rossi, un omaggio al Boca Juniors

Daniele De Rossi non ha mai nascosto la sua simpatia per il Boca Juniors e il centrocampista lo ha confermato dopo la recente vittoria in campionato degli argentini. Leandro Paredes, attualmente in prestito all'Empoli, ma che in passato ha giocato proprio con la squadra di Buenos Aires, ha postato una foto che ritrae il 16 giallorosso felice con la maglia gialloblù: "Anche il mio amico è felice per la vittoria".