Brutte notizie alla Roma. De Rossi salta il derby con la Lazio a causa di un ematoma muscolare. Il centrocampista giallorosso, infatti, non recupera dopo l'infortunio subito in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Qualche speranza in più invece per Florenzi, al quale non sono state riscontrate lesioni muscolari e farà di tutto per recuperare. In sostituzione del vice capitano Garcia pensa a Vainqueur. Insieme a De Rossi, out anche Maicon.