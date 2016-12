Roma: De Rossi, gestacci ai tifosi della Lazio

Daniele De Rossi si unisce alla festa dei compagni per la vittoria nel derby, ma si lascia andare un po' troppo. Nel corso della gara Capitan Futuro è protagonista di un gesto volgare verso i tifosi della Lazio, a cui indica le parti intime, poi nella festa finale mostra loro il dito medio. "Festeggiare, divertirsi, sfottere gli avversari: questo è l'importante. Adesso per loro si mette male" il suo commento.

E' al settimo cielo De Rossi, cuore romanista, che con la vittoria nel derby prende due piccioni con una fava: secondo posto e Champions diretta e inguaia la Lazio. "Grande fatica, grande impresa, grande volontà di questo gruppo che ha scavato dentro di sé e ha trovato qualcosa perché, al di là della volontà, non abbiamo visto moltissimo. Dobbiamo renderci conto che facciamo un po' cagare a volte, quindi ripartiamo bene, con le idee ben chiare, altrimenti sarà dura l'anno prossimo, perché questi vanno forte".



Questa la sua analisi: "Adesso per loro si mette male, a noi il pareggio non faceva schifo, lo ammetto, col pari loro erano tranquilli a Napoli, ci si poteva pensare. Se avessimo visto loro un po' più coperti li avremmo attesi ed è quello che abbiamo fatto, siamo ripartiti in contropiede".



Una volta appesi gli scarpini al chiodo, per De Rossi c'è già un altro lavoro: l'indovino. "Chiedete a Beccaccioli chi avevo detto che avrebbe segnato prima della partita e chi avevo detto che avrebbe segnato nel primo derby, ho beccato tutti e due i marcatori".

Poi il centrocampista difende a spada tratta l'amico e compagno Iturbe. "Ne ha subite tante, non ha fatto benissimo, non ha dato il meglio di quello che può dare, ma è molto forte, è molto giovane. In questa città di commercialisti gli facevano pesare i 20 milioni di euro, 25, un giorno erano 40, e questo un pochino un ragazzo così giovane può essere che lo senta".