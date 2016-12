Roma, De Rossi fuori almeno un mese

Tegola sulla Roma di Luciano Spalletti. Nella gara persa 0-2 in Champions League contro il Real Madrid, il tecnico giallorosso ha perso per infortunio Daniele De Rossi. Il centrocampista è stato sottoposto ai controlli strumentali del caso che hanno mostrato la presenza di una lesione mio-fasciale di primo grado del soleo della gamba sinistra. De Rossi dovrà quindi stare fermo ai box per almeno quattro settimane.