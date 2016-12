Roma: De Rossi, ematoma muscolare e niente Sampdoria

Due settimane di stop per Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma , che si è infortunato al polpaccio sinistro durante l'amichevole della Nazionale contro la Francia, si è sottoposto a controlli strumentali a Villa Stuart, che hanno confermato i postumi del trauma diretto con ematoma sottocutaneo e muscolare nella regione del muscolo gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.

"De Rossi - fa sapere lo staff medico giallorosso - continuerà il protocollo individuale programmato". Il centrocampista non ci sarà alla ripresa del campionato, l'11 settembre, quando la Roma all'Olimpico ospiterà la Sampdoria. Certa la sua assenza nel debutto di Europa League del 15 settembre contro il Viktoria Plzen a causa della squalifica di tre giornate inflittegli dall'Uefa per il fallaccio su Maxi Pereira del Porto nei preliminari di Champions League. Il suo ritorno in campo dovrebbe coincidere con la trasferta in casa della Fiorentina del 18 settembre.