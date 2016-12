Roma, De Rossi avverte la Juve: "Vincere per riaprire la lotta scudetto"

10:58 - L'ultima spiaggia per tenere accese le speranze scudetto ormai ridotte al lumicino. Daniele De Rossi lancia la sfida alla Juventus: "Speravamo di poter arrivare a questa partita giocandoci uno scontro diretto per superare la Juve o per staccarla - ha detto a Sky -. Fino a poche settimane fa eravamo vicinissimi, poi ci siamo addormentati per un mese. Adesso la nostra unica possibilità per riaprire il discorso Scudetto è vincere".

Capitan Futuro si è fatto un'idea chiara dei motivi che hanno allontano la squadra dalla vetta: "Siamo stati danneggiati dai tanti infortuni ed anche la Coppa d'Africa proprio non ci voleva. Siamo incappati in un periodo di appannamento che ci può anche stare. Non penso che tra noi e la Juve ci sia tanta differenza, noi abbiamo pareggiato troppe gare ma anche loro a volte hanno sofferto e l'hanno spuntata grazie a giocate del singolo. Stanno tendendo un ritmo incredibile ma li vedo più umani rispetto agli ultimi anni".



La partita dell'andata si è lasciata alle spalle una lunga scia di polemiche per i troppi errori di Rocchi: "Dopo una gara tutti sono un po' nervosi, ma anche io condividevo le parole di Totti. Il problema è stato forse parlare troppo di una partita che non era decisiva".



Il centrocampista ha solo parole al miele per Garcia: "E' bello vederlo così carico, è un allenatore che ha tanta voglia di vincere a Roma. La differenza tra questa Roma e quella dello scorso anno? Nello scorso campionato la Roma sorprese tutti, venivamo da stagioni brutte e nessuno si aspettava prestazioni del genere da parte nostra. Ogni cosa però veniva proprio per questo ingigantita, sembrava che le nostre partite dello scorso anno fossero migliori di quelle che abbiamo fatto in questo ma non è così".