Roma, conti in rosso: Garcia non vince più

10:09 - C'è un rimprovero neanche troppo velato appena dietro l'elogio, giusto, che Rudi Garcia fa alla sua Roma dopo il pareggio strappato in dieci contro la Juve. Eccolo: "I giocatori devono ricordarsi questi ultimi venti minuti per il futuro. Se avessimo giocato le ultime 13 come abbiamo giocato questo finale di gara ne avremmo vinte tante". E il punto è proprio questo: con quella grinta, i giallorossi non avrebbero collezionato pareggi e abbandonato così presto la corsa scudetto. Finita ieri, a meno di incredibili e impossibili colpi di scena. Finita con l'1-1, l'ennesimo, dell'Olimpico.

Va da sè che il momento della Roma va analizzato proprio partendo da alcuni dati incontestabili: 7 pareggi nelle ultime 8 partite, Olimpico senza vittorie tra campionato e coppa dal 30 novembre, data di Roma-Inter - fa eccezione il 2-1 in Coppa Italia sull'Empoli, arrivato però ai supplementari -, nove punti di distacco dalla Juve prima in classifica ma, soprattutto, undici punti in meno rispetto alla scorsa stagione, frutto di cinque vittorie in meno e di un attacco orfano dei gol di Gervinho e Destro. Anche qui saldo in passivo: 53 le reti fatte dopo 25 partite un anno fa, 38 quelle di oggi. Fatto sta che il confine tra fallimento e stagione positiva è sottile e legato al mantenimento del secondo posto - buon per Garcia che il Napoli abbia rallentato - oltre che alla conquista di un'Europa League che passa per il difficile derby contro la Fiorentina. Il tutto sperando che il mancato successo di ieri contro la Juve non abbia ulteriormente spento la passione dei giallorossi verso questo campionato. Domenica Totti e compagni se la vedranno con il Chievo a Verona. Garcia rischia di avere gli uomini contati in difesa e spera di avere a disposizione almeno Holebas, uscito malconcio dal match contro la Roma. Le note positive arrivano da Iturbe, apparso in crescita. Dall'argentino, grande delusione di questo campionato, è l'ora di aspettarsi la scossa giusta per chiudere al meglio la stagione. Per non dover pensare, dopo due anni di grandi ambizioni, a ripartire da zero.