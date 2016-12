Roma, consegnato il progetto del nuovo stadio

La Roma ha consegnato al sindaco Ignazio marino il progetto esecutivo per il nuovo stadio giallorosso. Ora il Campidoglio farà la sua verifica sul progetto per dare una valutazione sulla compatibilità con la delibera approvata in assemblea capitolina sull'impianto. I tempi di verifica potrebbero aggirarsi attorno alle tre settimane. Dopodiché il progetto verrà inoltrato e trasmesso alla Regione Lazio.

"Abbiamo consegnato il progetto. Abbiamo rispettato perfettamente i tempi. Ora bisogna andare avanti e continuare su questa linea", ha commentato il costruttore Luca Parnasi che ha incontrato insieme con Mark Pannes, responsabile del progetto dello stadio della As Roma, il sindaco. "E' stato un lavoro enorme ma l'importante è che abbiamo rispettato le date prefissate", ha aggiunto. Come ha reagito Marino? "Il sindaco ci ha detto che abbiamo fatto un lavoro positivo". Entusiasta il commento di Francesco Totti. "La nostra Roma avrà uno stadio che la rappresenterà nel mondo, come la nostra storia merita. Sarà il nostro Colosseo moderno, dove tutti i nostri tifosi e sportivi potranno godere di uno spettacolo sportivo con strutture all'avanguardia che renderanno la partita il momento di punta di una giornata di sport e di divertimento. Per tutti: in particolare per i bambini, che hanno il diritto di partecipare alle nostre partite nel migliore dei modi. Roma, la nostra città, merita di avere uno stadio del genere. Sarà la casa della Roma. Noi tutti siamo e saremo la Roma. La nostra maglia è una seconda pelle, forse anche la prima. La Roma va amata, perché è unica al Mondo. Sempre con la Roma nel cuore...", ha detto il capitano. Il nuovo stadio della Roma "sarà una delle strutture più importanti in Italia per i prossimi decenni". Così il presidente giallorosso, James Pallotta, ha aperto l'evento organizzato all'Eur per presentare il progetto di riqualificazione urbana di Tor di Valle, dove sorgerà l'impianto romanista. "Abbiamo fatto un altro enorme passo oggi presentando questo dossier - ha aggiunto Pallotta - . Se vogliamo competere come un top club abbiamo bisogno di un nuovo stadio di proprietà. Lo stiamo pianificando da tre anni, e' stato un processo che è andato molto meglio del previsto. Sarà una delle strutture più importanti in Italia per i prossimi decenni". E ancora: "Nel giro di sei mesi avremo l'ok dalla Regione. Abbiamo consegnato in Comune 800 pagine di dossier, e speriamo di iniziare i lavori entro la fine dell'anno. Ci vorranno poi 24 mesi per completare lo stadio vero e propri. La mia pazienza e' abbastanza bassa, e io avrei voluto aprire la settimana dopo la presentazione, ma e' un progetto complesso e costoso e deve essere realizzato a dovere. Dobbiamo essere estremamente attenti, lavorare meticolosamente. Non è un problema adesso essere un paio di mesi in ritardo".

A ruota sono arrivati i complimenti di Andrea Angelli. "Jim, un grande in bocca al lupo! Un progetto ambizioso che arricchirà non solo la Roma ma tutto il calcio italiano. Non vedo l'ora che la Juve possa espugnarlo!", le parole del presidente della Juve.