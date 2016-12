Roma con il mal di trasferta: 1 punto nelle ultime 3 gare

13:30 - Il tracollo interno con il Bayern, in coppa, sembra aver paralizzato la Roma. La squadra di Garcia ha perso le sue sicurezze e smarrito il bel gioco intravisto nelle prime giornate di campionato (e a Manchester contro il City). Nelle ultime tre trasferte italiane, i giallorossi hanno collezionato la miseria di un punto, frutto del pari con la Samp. Con Juventus e Napoli, invece, sono arrivati due passi falsi che rischiano di complicare la stagione.

In prospettiva scudetto c'è ancora tutto il tempo per risorgere. Ma i segnali sono preoccupanti. Lo stesso Garcia, dopo la debacle del San Paolo, ha parlato di "primo tempo inquietante, in cui abbiamo perso tutti i duelli". Il crollo, secondo il tecnico francese, è mentale e non fisico. Viene da chiedersi il motivo. La Roma arrivava all'appuntamento di sabato dopo la vittoria col Cesena e dall'aggancio alla Juve in testa alla classifica. Da cosa deriva questo passo indietro? La condizione fisica di alcuni giocatori - Totti in primis - è sembrata un po' approssimativa, i ricambi (vedi Destro e Iturbe) faticano a sfondare nelle gare che contano. Sebbene di proporzioni contenute, il 2-0 napoletano suona come una batosta.

La Roma ha accennato una timida reazione solo nei primi venti minuti del secondo tempo, senza tuttavia mettere a repentaglio l'imbattibilità di Rafael. Nelle ultime tre gare in trasferta sono arrivati soltanto i due gol di Torino. E, specialmente nelle ultime due, è venuta meno quella brillantezza e sfacciataggine su cui Garcia aveva costruito una prima parte di stagione incoraggiante. Con le big la Roma fatica ancora ad esprimersi: la batosta con il Bayern sembra averla ridimensionata parecchio. Fra un paio di giorni, a Monaco di Baviera, avrà modo di riallacciare i fili del discorso. Con De Rossi, che tornerà titolare, e Maicon, che rientra dall'infortunio, i campioni d'Europa fanno un po' meno paura.