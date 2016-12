Roma-City e Inter-Bayern, è un martedì da leoni

Martedì da leoni per Roma e Inter , impegnate oggi in due amichevoli di lusso. Iniziano i giallorossi di Garcia che alle 12, al Melbourne Cricket Ground, sfidano il Manchester City nella loro seconda apparizione nella tournée australiana. Alle 14 sarà il turno dell' Inter : i nerazzurri di Mancini, allo Shanghai Stadium, affrontano il Bayern Monaco di Pep Guardiola. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta in esclusiva su Premium Sport .

Profuma di Champions l'amichevole di Melbourne tra Roma e Manchester City, valida per l'International Champions Cup: furono proprio gli inglesi, lo scorso anno, a eliminare i giallorossi nella fase a gironi andando a vincere 2-0 all'Olimpico nel match decisivo. La squadra di Garcia, che ha esordito nel torneo estivo battendo il Real Madrid ai rigori, cerca conferme: in difesa dovrebbe giocare dall'inizio Alessio Romagnoli, oggetto del desiderio del Milan. In attacco il tecnico francese potrebbe giocare con Doumbia unica punta con Iturbe, Pjanic e Ljajic a sostegno.



Inizia con un test durissimo la tournée asiatica della nuova Inter di Mancini: i nerazzurri si mettono infatti alla prova contro il Bayern Monaco campione di Germania. E' solo un'amichevole ma la mente non può non tornare a quel 22 maggio 2010 quando al Bernabeu, proprio contro i bavaresi, i nerazzurri con Mourinho in panchina vinsero la Champions League. Nell'Inter probabile esordio da titolare per Murillo che dovrebbe fare coppia con Ranocchia. Sembra scontata l'assenza di Shaqiri, ormai a un passo dalla cessione.



Le probabili formazioni di Roma-Manchester City (ore 12 a Melbourne)

ROMA (4-2-3-1): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Romagnoli, Cole; De Rossi, Nainggolan; Iturbe, Pjanic, Ljajic; Doumbia. All.: Garcia.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Clichy; Tourè, Zuculini; David Silva, Jovetic, Jesus Navas; Bony. All.: Pellegrini.



Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco (ore 14 a Shanghai)

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Montoya, Ranocchia, Murillo, Santon; Brozovic, Kovacic, Kondogbia; Hernanes; Palacio, Icardi. All.: Mancini.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Benatia, Steinhart, Bernat; Xabi Alonso, Lahm; Goetze, Thiago Alcantara, Alaba; Lewandowski. All.: Guardiola.