Roma, cinquina giallorossa al Carpi

LA PARTITAAll'Olimpico si assiste davvero a una festa giallorossa. La squadra di Rudi Garcia deve assolutamente ripartire per non rimanere indietro in classifica. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi e il tecnico francese è già finito nell'occhio del ciclone. Così per salvare la faccia e ritrovare la vittoria si affida a Gervinho, il suo pupillo da sempre. E l'ivoriano ripaga la fiducia dell'allenatore transalpino con una prestazione da protagonista. In difesa c'è ancora De Rossi, mentre nell'attacco del Carpi c'è Borriello. Ed è proprio lui al 17' ad avere una grande occasione, ma De Sanctis devia in angolo con una bella parata.



Scampata la paura, la Roma trova il vantaggio con Manolas sugli sviluppi di un corner. A differenza di quanto successo con la Sampdoria, il difensore greco segna nella porta giusta. E qui inizia la festa romanista. Raddoppio al 28' di Pjanic su calcio di punizione, fischiato dall'arbitro Irrati per un fallo di Cofie su Dzeko (botta alla caviglia e al ginocchio destro). Gervinho fa tris al 31' e Borriello accorcia le distanze al 34' anticipando De Rossi e finalizzando un cross dalla sinistra di Gabriel Silva.



Nella ripresa entra subito Totti: Dzeko rimane nello spogliatoio per il dolore al ginocchio destro Il numero 10 fa in tempo a sfiorare il gol: scatto, tiro, parata di Brkic e gol di Salah. Totti sente un fastidio al flessore e lascia il campo (nel primo tempo si era arreso Keita). Al suo posto entra Iturbe. Digne al 13' firma il 5-1, ma nel finale c'è tempo per il palo di Gervinho (29') e il rigore sbagliato da Matos. De Sanctis para e riceve l'applauso dell'Olimpico. Così il portiere fa pace con i suoi tifosi, che alla lettura delle formazioni, da parte dello speaker, lo avevano fischiato. La Roma riparte nel migliore dei modi: ora torna la Champions. La continuità passa anche dall'Europa.