Roma, che imprecisione: 19 tiri e 0 gol. Dzeko sotto esame

Andare al tiro 19 volte e non segnare nemmeno un gol è il vero paradosso per il miglior attacco della serie A. La Roma fa cilecca a San Siro contro un'Inter ben messa in campo da Roberto Mancini, che questa partita l'aveva preparata con scrupolo, confermando una maturità professionale d'altri tempi. Ma Rudi Garcia per ripartire verso lo scudetto, e guai a lui se lo scudetto non dovesse vincerlo, dovrà tenere a mente per tutta la stagione questa sconfitta. E' da qui che si capirà quanto davvero sarà cresciuta la sua squadra, imbrigliata e annullata con due mosse dal tecnico di Jesi. Nainggolan lì in mezzo (De Rossi out è finito in panchina) ha fatto quello che poteva, ma se Gervinho e Salah non fanno Gervinho e Salah per i giallorossi tutti diventa più difficile. Serate così possono capitare a tutti ed è proprio per questo che Garcia deve correre ai ripari su un altro problema.



E il problema si chiama Edin Dzeko. Perché se gli avversari annullano le freccie capitoline, capaci di segnare 10 gol in due, il contributo offensivo i tifosi se lo aspettano dal gigante bosniaco, apparso però fuori dai giochi. Lento, prevedibile e svogliato. E' sempre pericoloso (soprattutto nei calci da fermo con i colpi di testa), ma gli manca ancora quel guizzo tale da farlo diventare letale nell'area avversaria. L'errore nel primo tempo a porta praticamente vuota (anche se in quell'occasione è D'Ambrosio che si è superato) la dice tutta sulla sua condizione. Bisogna partire dal suo recupero per ridare continuità a un gruppo condannato a vincere lo scudetto. E lavorare anche sui sbalzi di umore di Pjanic (un altro di quelli che in campionato ha firmato 5 reti), apparso nervoso fin dall'inizio. L'imprecisione e la paura di non farcela possono davvero essere le nemiche numero uno di questa Roma.