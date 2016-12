Roma, Castan torna a sorridere: "Finalmente ho ottenuto l'idoneità"

Castan vede la luce in fondo al tunnel. Dopo aver saltato l'intera stagione per un cavernoma alla testa, il difensore della Roma ha infatti ottenuto il via libera per tornare all'attività agonistica. ""E' uno dei giorni più felici della mia vita, veramente sto benissimo perché finalmente ho preso l'idoneità", ha detto il brasiliano. "Sto lavorando duro per tornare al mio livello. Voglio rientrare il più velocemente possibile", ha aggiunto.